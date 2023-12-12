Кремль предупредил о недопустимости вмешательства США в ситуацию с Навальным

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Дмитрий Песков оставил без разъяснений вопрос о местонахождении признанного экстремистом и террористом Алексея Навального, пропавшего в колонии.

Фото: Википедия

Ранее иноагент Кира Ярмыш, выполняющая функции пресс-секретаря оппозиционера, сообщила, что с 6 декабря о его судьбе ничего не известно. "Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключённый Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются", — написала она в X (бывший твиттер, заблокирован в РФ).

"Нет, мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключённых и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях", — прокомментировал Песков.

Вместе с тем он предупредил о недопустимости какого бы то ни было вмешательства извне в ситуацию вокруг Навального, поскольку накануне озабоченность судьбой политика выразил Госдеп.

"Какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным", — пояснил представитель Кремля.