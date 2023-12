Financial Times: украинцы сомневаются в "розовых" речах Зеленского

Your browser does not support the audio element.

Стратегия Зеленского, направленная на поддержание положительных настроений на Украине и за рубежом, а также высокий уровень цензуры раскалывают власти и военное руководство внутри государства. Основная причина — неудавшееся наступление, ослабление поддержки Запада. Кроме того, стратегия дала обратный эффект, сообщает агентство Financial Times, делая ссылку на чиновников, относящихся к офису президента.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain