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Financial Times: украинцы сомневаются в "розовых" речах Зеленского

1:53
Политика

Стратегия Зеленского, направленная на поддержание положительных настроений на Украине и за рубежом, а также высокий уровень цензуры раскалывают власти и военное руководство внутри государства. Основная причина — неудавшееся наступление, ослабление поддержки Запада. Кроме того, стратегия дала обратный эффект, сообщает агентство Financial Times, делая ссылку на чиновников, относящихся к офису президента.

Financial Times: украинцы сомневаются в "розовых" речах Зеленского
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Источники издания сообщают, что все, кто знакомы со стратегией Украины, знают, что Зеленский ориентирован на поддержание оптимизма среди украинцев, а также среди союзников с Запада. Эта политика, говорится в издании, работает на всех государственных уровнях. Министерство, а также местные администрации цензурируют новости, в которых говорится о числе потерь с украинской стороны. Также цензуре подвергаются сообщения о российских ударах.

Отмечается, что в этом году Украина не смогла добиться больших военных достижений, поддержка Запада стала слабее.

"Коммуникационная стратегия создает раскол между президентской администрацией и военным руководством", — приводит Financial Times, ссылаясь на представителя ВСУ.

В Financial Times также также напомнили, что Зеленский рассматривает все оптимистические послания в качестве единственного способа для того, чтобы люди, относящиеся к категории "сомневающихся" на Украине укрепили доверие к власти. Кроме того, речь идёт о доверии украинского бизнеса, который является источником для военных целей.

Ранее сообщалось, что украинский военнопленный Щербатый рассказал, что в ВСУ нет снабжения. Самого солдата силой мобилизовали, когда он ехал в паспортный стол получать документы.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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