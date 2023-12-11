Стратегия Зеленского, направленная на поддержание положительных настроений на Украине и за рубежом, а также высокий уровень цензуры раскалывают власти и военное руководство внутри государства. Основная причина — неудавшееся наступление, ослабление поддержки Запада. Кроме того, стратегия дала обратный эффект, сообщает агентство Financial Times, делая ссылку на чиновников, относящихся к офису президента.
Источники издания сообщают, что все, кто знакомы со стратегией Украины, знают, что Зеленский ориентирован на поддержание оптимизма среди украинцев, а также среди союзников с Запада. Эта политика, говорится в издании, работает на всех государственных уровнях. Министерство, а также местные администрации цензурируют новости, в которых говорится о числе потерь с украинской стороны. Также цензуре подвергаются сообщения о российских ударах.
Отмечается, что в этом году Украина не смогла добиться больших военных достижений, поддержка Запада стала слабее.
"Коммуникационная стратегия создает раскол между президентской администрацией и военным руководством", — приводит Financial Times, ссылаясь на представителя ВСУ.
В Financial Times также также напомнили, что Зеленский рассматривает все оптимистические послания в качестве единственного способа для того, чтобы люди, относящиеся к категории "сомневающихся" на Украине укрепили доверие к власти. Кроме того, речь идёт о доверии украинского бизнеса, который является источником для военных целей.
Ранее сообщалось, что украинский военнопленный Щербатый рассказал, что в ВСУ нет снабжения. Самого солдата силой мобилизовали, когда он ехал в паспортный стол получать документы.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.