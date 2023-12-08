Евросоюз призвали выплатить бывшим колониям репарации за рабство

1:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Евросоюз собирается рассмотреть и прекратить долгосрочные последствия колониализма в Европе, а также окажет поддержку репарациям. Соответствующее решение следует из проекта резолюции, представленного комитетом по развитию Европарламента. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Данный проект ознаменовал первую официальную попытку о внесении репараций за рабство и колониализм в повестку ЕС. Все обсуждения являются ответом на повышенные условия, которые вводят развивающиеся страны для того, чтобы возместить материальные потери от рабства.

Речь идёт о бывших европейских колониях, среди которых в Карибском бассейне, Африке и Латинской Америке имеют место быть экономические и экологические влияния от порабощения.

"Европейский колониализм был "основан на расовой дискриминации и насилии", которые продолжают оказывать "глубокое воздействие на социальное и глобальное неравенство, включая расовое неравенство внутри стран и между ними" — приводится в документе.

Депутат Европарламента от Германии, представляющая партию "Зеленые" представит проект резолюции комитету по развитию Европейского парламента в четверг. Более глубокое понимание корней расизма и рабства в колониях повлияет на "тонкое понимание проблем миграции".

Ранее агентство Reuters сообщало, что в Венгрии появились плакаты с просьбой не подчиняться фон дер Ляйен. Представители правящей партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" за ночь развесили на улицах страны плакаты с просьбой игнорировать требования председателя Европейской комиссии.