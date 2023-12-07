Путин: число работающих в России иностранных компаний после санкций увеличилось

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что с 2022 года и начала антироссийских санкций число зарубежных компаний в РФ не только не сократилось, но и увеличилось. По его словам, это произошло, несмотря на давление политических элит Запада. При этом сам глава государства признался, что обнаружил такие сведения с удивлением.

Фото: ru.freepik.com

«С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических элит Запада, количество зарубежных структур, работающих в России, не сократилось. Представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материал посмотрел», — сообщил российский лидер во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".

Глава государства уточнил, что 1 марта прошлого года в РФ было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций. По состоянию на 1 ноября их стало больше почти на 1,5 тысячи — 25,6 тысячи компаний.

Президент заключил, что такие цифры являются показателем того, что в России хотят и готовы работать.