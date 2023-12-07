Владимир Зеленский ликвидацией Ильи Кивы ещё раз доказал, что он террорист. Такое заявление сделал Виктор Медведчук, председатель совета движения "Другая Украина".
Он отметил, что в украинских СМИ не скрывают радости, что Кива ликвидирован. Тем не менее, по словам Медведчука, эта операция является запугиванием политических оппонентов.
Он обвинил власти Украины в "террористических преступлениях". Также он подчеркнул, что такая власть не может присутствовать на международной арене.
Ранее сообщалось, что житель Бердянска помог украинским диверсантам подорвать электроподстанцию в 2022 году.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.