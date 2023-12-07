Медведчук: ликвидацией Кивы Зеленский еще раз доказал, что он террорист

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Зеленский ликвидацией Ильи Кивы ещё раз доказал, что он террорист. Такое заявление сделал Виктор Медведчук, председатель совета движения "Другая Украина".

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Он отметил, что в украинских СМИ не скрывают радости, что Кива ликвидирован. Тем не менее, по словам Медведчука, эта операция является запугиванием политических оппонентов.

Он обвинил власти Украины в "террористических преступлениях". Также он подчеркнул, что такая власть не может присутствовать на международной арене.

Ранее сообщалось, что житель Бердянска помог украинским диверсантам подорвать электроподстанцию в 2022 году.