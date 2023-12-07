Замминистра иностранных дел предупредил о возобновлении в США ядерных испытаний

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Заммнистра иностранных дел Сергей Рябков считает, что России стоит быть готовой к тому, что США возобновят ядерные испытания. Как уточнил он в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь" Армену Оганесяну в рамках программы "Визави с миром", Вашингтон не раз заявлял о том, что таких намерений у США нет, однако они готовы проявить даже какую-то транспарентность применительно к своим полигонам.

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"Мы знаем, что сегодня намерений нет — завтра они могут появиться", — обозначил дипломат.

При этом Рябков обратил внимание, что в Москве помнят, что написано в Основополагающем акте Россия — НАТО о намерениях и планах размещать существенные боевые силы в Восточной Европе. Поэтому, по его словам, Вашингтон судят не по делам, а по делам. И в том числе, это относится и к тематике возобновления ядерных испытаний.

В заключение заммнистра российского внешнеполитического ведомства указал, что в США обижаются, если считают, что им стоит испытывать РФ на прочность.