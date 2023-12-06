Захарова: США могут выручить деньги для ВСУ, продав телефон Хантера Байдена

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с юмором ответила на вопрос журналистов о военной помощи США Украине. Она предложила Соединённым Штатам выручить деньги для украинских войск, продав телефон Хантера Байдена.

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"Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы помогать режиму Байдена в поиске средств на поддержку нацистского киевского режима, но мне кажется, если они прям совсем зайдут в тупик и ничего у них с конгрессом не получится, они могли бы ну, например, продать компьютер или телефон Хантера Байдена", — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

По её мнению, в этом случае Вашингтон мог бы выручить "фантастические средства".

При этом такой шаг Захарова назвала "чудесным фандрайзингом".

"Согласитесь, многие бы неплохо заплатили. Я думаю, что такую опцию они не должны скидывать со счетов", — резюмировала дипломат.