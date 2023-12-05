В Госдуме прекращены полномочия самого богатого депутата 2022 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Государственная Дума приняла решение о прекращении полномочий депутата от КПРФ Владимира Блоцкого, начиная с 4 декабря, как сообщает РИА Новости. Причиной этого стало официальное заявление самого депутата.

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В соответствии с проектом постановления, полномочия депутата Государственной Думы Владимира Николаевича Блоцкого считаются досрочно прекращенными с 4 декабря 2023 года на основе его личного письменного заявления об отставке.

Не так давно первый заместитель председателя Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин заявил, что Блоцкий будет продолжать свою работу в партии, фокусируясь на вопросах сельского хозяйства. Еще одним направлением его деятельности станет укрепление сотрудничества России с Китаем, а также странами Африки и Латинской Америки. Решение о замещении вакантного места в Госдуме от КПРФ будет принято в соответствии с установленными законом сроками, добавил Афонин.