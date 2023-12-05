Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной. Как отметил пресс-секретарь российского президента в интервью телеканалу RTVI, наиболее важным для Москвы было и остаётся достижение целей по украинскому кризису.
В то же время, подчёркивает Песков, РФ хотела бы добиться результата при помощи дипломатии.
"Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", — заметил официальный представитель Кремля.
Помимо этого, он также напомнил о переговорах с Киевом, которые должны были состояться в прошлом году, однако были сорваны. Причём, позднее на Украине признали, что отказ от диалога произошёл по указанию Великобритании.
Москва уже неоднократно выражала готовность возобновить диалог с Киевом. Однако украинские власти сами себе запретили переговоры с РФ на законодательном уровне.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.