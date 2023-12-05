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Арестович предрёк завершение конфликта на Украине переговорами Запада и РФ

Политика

Конфликт на Украине может быть завершен только масштабными переговорами между представителями стран Запада и России. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что конфликт должен быть завершен установлением нового распределения сил в Европе. Его цитирует издание "Страна.ua".

Арестович предрёк завершение конфликта на Украине переговорами Запада и РФ
Фото: dan-news. info

По его мнению, вступление в НАТО никак не поможет Украине, потому что альянс, по словам украинского спикера, является "пережитком" ялтинской системы, сложившейся после второй мировой войны. Арестович выразил мнение, что всю систему нужно выстраивать заново, а лидеры западных стран, находящиеся у власти сегодня, не способны на это.

Арестович призвал к диалогу с Россией, а также к прекращению разделения политических сил на демократию и диктатуру. Тем не менее, отметил эксперт, в настоящее время, ни в Украине, ни на Западе нет стремления к прекращению конфликта.

Ранее Арестович заявил о бессилии НАТО: армия Германии в конфликте с РФ продержится двое суток.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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