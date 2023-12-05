В ОДКБ заявили, что альянс не допустит провокации на границе своих территорий

1:36 Your browser does not support the audio element. Политика

ОДКБ не будет признавать провокации на границе стран, состоящих в объединении. Такая информация приводится в декларации совета.

Фото: so-l.ru

На сайте организации говорится, что все враждебные настроения по отношению к странам ОДКБ повлекут за собой напряжение в военно-политической области отношений между государствами, также это может привести к непредсказуемым опасным происшествиям.

ОДКБ выразило озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов.

Кроме того, в ОДКБ подчеркнули важность недопущения ядерного конфликта, объясняя это тем, что при таком типе столкновения победителя не будет. Следовательно, ОДКБ будет препятствовать эскалации конфликта на мировой арене.

Кроме того, в декларации сказано, что урегулировать вооруженный конфликт возможно при достижении стабильной обстановки, а также при согласовании интересов всех стран в сфере безопасности с возможностью использовать полный комплекс дипломатических инструментов, главным основанием которому является принцип Устава ООН, а также международного права.

Ранее мы сообщали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он подчеркнул, что все проблемные вопросы следует решать за столом переговоров. В то же время, отсутствие армянских коллег на заседании собрания он назвал демаршем.







