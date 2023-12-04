Эстонская пограничная служба предупредила о возможном закрытии границы с Россией

1:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Эстонские пограничные службы объявили о предотвращении въезда со стороны России четверых граждан Сирии через пограничный пункт в Нарве.

Фото: phonoteka.org

Согласно информации пресс-службы Идаской префектуры эстонского департамента полиции и погранохраны, права на въезд в Евросоюз не было ни у одного из сирийцев.

По версии эстонской стороны, в последнее время со стороны России пытались пересечь границу 34 человека (выходцы из Сирии и Сомали). Происходящее пресс-служба Идаской префектуры называет организованной миграционной атакой.

Известно, что в эти выходные во въезде в Эстонию было отказано 52 гражданам Молдавии, 6 россиянам, 5 украинцам, 3 израильтянам, одному гражданину Армении и одному сербу.

С ноября пограничный пункт в Нарве начал функционировать в режиме повышенной готовности. На мосту несут дежурство дополнительные силы пограничников, которые контролируют пешеходную зону и осуществляют проверку всех приближающихся к границе автомобилей.

Ранее департамент полиции и пограничной службы Эстонии предупреждал своих граждан о возможном закрытии границы с РФ и сопутствующих трудностях при возвращении в страну. На пограничном пункте в Нарве распространялись листовки с информацией о том, что в течение последних недель Россия направляла к границе Эстонии группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в ЕС.

Сотрудники пограничной службы отмечают, что в случае продолжения подобных действий им придется в целях обеспечения безопасности государства и поддержания общественного порядка закрыть пограничные пункты, аналогично тому, как это сделала Финляндия.