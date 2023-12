Your browser does not support the audio element.

Армения не будет проводить судебный иск против России. Ранее Ереван обвинил Москву в том, что сделка по поставкам оружия не выполняется. Как отметили в армянском ведомстве, данный вопрос будет решаться на равных партнёрских условиях.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.