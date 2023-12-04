Ереван не будет проводить судебный иск против Москвы по вопросу поставок оружия

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Армения не будет проводить судебный иск против России. Ранее Ереван обвинил Москву в том, что сделка по поставкам оружия не выполняется. Как отметили в армянском ведомстве, данный вопрос будет решаться на равных партнёрских условиях.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.

В Ереване руководство не будет подавать иск против РФ по вопросу поставок оплаты вооружения, такое заявление сделал замглавы Минобороны РА Грачья Саркисян. Также он подчеркнул, что несмотря на отсутствие поставок, дело не дойдёт до судебного разбирательства.

Саркисян подчеркнул, что лично с соглашением о покупки у РФ оружия не знаком, потому что оно было заключено до того в тот период, когда он пришел на пост заместителя минобороны Армении.

Известно, что армянский премьер Никол Пашинян вынес обвинение России в невыполнении сделки по поставкам оплаченного оружия.