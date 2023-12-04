Армения не будет проводить судебный иск против России. Ранее Ереван обвинил Москву в том, что сделка по поставкам оружия не выполняется. Как отметили в армянском ведомстве, данный вопрос будет решаться на равных партнёрских условиях.
В Ереване руководство не будет подавать иск против РФ по вопросу поставок оплаты вооружения, такое заявление сделал замглавы Минобороны РА Грачья Саркисян. Также он подчеркнул, что несмотря на отсутствие поставок, дело не дойдёт до судебного разбирательства.
Саркисян подчеркнул, что лично с соглашением о покупки у РФ оружия не знаком, потому что оно было заключено до того в тот период, когда он пришел на пост заместителя минобороны Армении.
Известно, что армянский премьер Никол Пашинян вынес обвинение России в невыполнении сделки по поставкам оплаченного оружия.
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