Залужный запросил у США 17 миллионов снарядов и $350-400 млн для ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал очередной запрос Минобороны США. В обращении к главе американского ведомства Ллойду Остину речь идет о 17 млн снарядов и 350-400 млрд долларах, сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, имеющие осведомлённость в вопросе переговоров Пентагона и Киева.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Он [Остин — прим. редакции], мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", — сказал источник "Украинской правды".

Залужный также заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается влиять на управление войсками на линии фронта.

"И президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", — отметил источник издания.

Ранее издание "Украинская правда" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми главнокомандующими Вооружённых сил Украины (ВСУ) в обход главкома армии Валерия Залужного.