Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал очередной запрос Минобороны США. В обращении к главе американского ведомства Ллойду Остину речь идет о 17 млн снарядов и 350-400 млрд долларах, сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, имеющие осведомлённость в вопросе переговоров Пентагона и Киева.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.