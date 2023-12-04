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Economist: Рейтинг Зеленского стал в два раза ниже, чем у главкома ВСУ Залужного

0:52
Политика

Уровень доверия граждан Украины президенту Владимиру Зеленскому снизился в два раза относительно рейтинга главкома ВСУ Валерия Залужного. Соответствующую информацию приводит издание The Economist, ссылаясь на опрос, проведенный в ноябре.

Economist: Рейтинг Зеленского стал в два раза ниже, чем у главкома ВСУ Залужного
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Таким образом, доверие граждан к Зеленскому снизилось до 32%, а 70% жителей Украины доверяют Залужному. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов также обогнал в рейтинге действующего президента РФ, показатель доверия составил 45%.

Аналитики издания сообщают, что Зеленский рискует проиграть выборы, если они состоятся.

Ранее издание Financial Times сообщало, что главком ВСУ Залужный перестал появляться на публике с Зеленским.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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