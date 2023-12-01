Арестович*: ВСУ потеряли 300 тысяч военных из-за срыва переговоров

1:20 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов и объявлен в розыск) критически высказался в адрес властей Украины и Запада. Причина — срыв переговоров о мире в Стамбуле весной 2022 года. Ранее Алексей Арестович сообщил в Telegram-канале, что переговоры должны были завершиться подписанием мира, но сейчас Западу предстоит объяснение, почему договор о прекращении конфликта так и не был заключен.

Фото: UKRLIFE.TV

"Будучи в переговорном процессе, я знал, что через две-три недели будет соглашение", — подтвердил Арестович.

Также бывший советник офиса Зеленского заявил, что подписанное соглашение сохранило бы жизнь 300 тысяч военных ВСУ.

Арестович также считает ошибкой призыв Зеленского воевать до выхода на границы 1991 года. Кроме Арестовича, ряд военных экспертов уже заявляли, что в текущей ситуации выход к границам 1991 года невозможен.

Ранее бывший советник украинского президента Алексей Арестович подтвердил слова главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давади Арахамии о срыве переговоров.