The Times: Европа будет "смыта" в случае вступления в конфликт с Россией

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Европа не готова к участию в войне с Россией. Журналисты издания The Times считают, что она может быть "смыта" с лиц земли, если начнётся конфликт.

Фото: Wikimedia Commons

Немецкий историк Зёнке Найтцель заявил, что война Европы с Россией будет сравнима с падением Священной Римской Империи.

В статье The Times также сказано, что во время недавней конференции по безопасности в Берлине несколько генералов из Германии заявили, что НАТО не ждёт удача в "первой битве" на восточном фланге, потому что ему будет сложно отправить достаточное число войск и технологий в Европу за короткий промежуток времени.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ни Киев, ни Запад не готовы к урегулированию конфликта.