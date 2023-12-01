Европа не готова к участию в войне с Россией. Журналисты издания The Times считают, что она может быть "смыта" с лиц земли, если начнётся конфликт.
Немецкий историк Зёнке Найтцель заявил, что война Европы с Россией будет сравнима с падением Священной Римской Империи.
В статье The Times также сказано, что во время недавней конференции по безопасности в Берлине несколько генералов из Германии заявили, что НАТО не ждёт удача в "первой битве" на восточном фланге, потому что ему будет сложно отправить достаточное число войск и технологий в Европу за короткий промежуток времени.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ни Киев, ни Запад не готовы к урегулированию конфликта.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.