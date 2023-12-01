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Сенатор Денисов: Россия не разрывала связи с Западом и готова возобновить их

1:11
Политика

В Совфеде рассказали о том, что РФ готова к возобновлению связей с Западом. По словам председателя комитета Совфеда по международным делам Андрея Денисова, Россия не инициировала разрыв связей и готова их возобновить.

Сенатор Денисов: Россия не разрывала связи с Западом и готова возобновить их
Фото: Wikipedia by Mr Savva is licensed under CC BY-SA 4.0

"Вы знаете, орёл, изображенный на нашем государственном гербе, он головой не вертит, одна голова смотрит на Запад, другая — на Восток. Поворот на Восток — это явление широкое, а сама словесная форма в значительной мере имеет образный характер", — отметил Денисов, отвечая на вопрос, полностью ли РФ повернулась лицом к Востоку и спиной — к Западу.

По его словам, внимание к Востоку Россия усилила по независящим от страны причинам. Причём, "такой поворот" состоялся раньше — после того, как центр мировой экономики сместился кв сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

В заключение Денисов упомянул, что Россия выступает как часть мира, и ни с кем она связи не обрывала.

"Обрывали, приостанавливали, отменяли связи с нами, но не мы", — обратил внимание председатель Совфеда.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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