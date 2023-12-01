Сенатор Денисов: Россия не разрывала связи с Западом и готова возобновить их

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

В Совфеде рассказали о том, что РФ готова к возобновлению связей с Западом. По словам председателя комитета Совфеда по международным делам Андрея Денисова, Россия не инициировала разрыв связей и готова их возобновить.

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"Вы знаете, орёл, изображенный на нашем государственном гербе, он головой не вертит, одна голова смотрит на Запад, другая — на Восток. Поворот на Восток — это явление широкое, а сама словесная форма в значительной мере имеет образный характер", — отметил Денисов, отвечая на вопрос, полностью ли РФ повернулась лицом к Востоку и спиной — к Западу.

По его словам, внимание к Востоку Россия усилила по независящим от страны причинам. Причём, "такой поворот" состоялся раньше — после того, как центр мировой экономики сместился кв сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

В заключение Денисов упомянул, что Россия выступает как часть мира, и ни с кем она связи не обрывала.

"Обрывали, приостанавливали, отменяли связи с нами, но не мы", — обратил внимание председатель Совфеда.