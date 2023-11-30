Economist назвал главный козырь Путина в 2024 году

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Обозреватели британского журнала The Economist рассказали о "главном козыре" президента России Владимира Путина в следующем году. Отмечается, что Россия побеждает в украинском конфликте, поэтому в 2024 году будет иметь преимущество.

Фото: kremlin.ru

"Как минимум в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у неё будет больше дронов и артиллерийских снарядов, а её армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений", — объяснили свою точку зрения журналисты.

По словам обозревателей, в настоящее время Путин поставил Россию на военные рельсы, укрепив свою власть. В то же время, киевские настроения становятся всё более мрачными, а между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным наблюдаются разногласия. Таким образом, авторитет украинского лидера оказался подорван из-за коррупционных скандалов и беспокойства о будущем Украины.