Израиль отзывает посла из Испании в связи с антиизраильскими заявлениями Педро Санчеса

1:37 Your browser does not support the audio element. Политика

В свете скандала, который спровоцировали антиизраильские заявления премьера Испании Педро Санчеса относительно конфликта в секторе Газа, официальный Иерусалим возвращает своего посла из Мадрида для проведения консультаций.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

Об этом сегодня объявил руководитель МИДа Израиля Эли Коэн. Известно, что поручение об отзыве исходило от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Причиной столь резких шагов стало сегодняшнее интервью председателя правительства Испании Педро Санчеса телеканалу TVE. В ходе разговора с журналистами Санчес высказал сомнения относительно того, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

На прошлой неделе председатель правительства Испании посещал Египет. Там Педро Санчес заявил о необходимости заключения постоянных гуманитарных соглашений, поскольку временное прекращение огня в Газе не решает проблему. В ответ на вопрос о признании государства Палестина, премьер Испании сообщил, что если ЕС не признает его, то Испания может это сделать самостоятельно.

Палестинское государство было провозглашено 15 ноября 1988 года в Алжире в рамках внеочередной сессии Национального совета Палестины. Оно официально признано 138 странами-членами ООН и входит в Лигу Арабских Государств. Также Палестину в качестве государства признал Ватикан, являющийся наблюдателем в ООН и САДР.