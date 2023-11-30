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Песков: в новой программе сотрудничества НАТО и Украины нет новаций

0:57
Политика

В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в данной программе нет никаких новаций.

Песков: в новой программе сотрудничества НАТО и Украины нет новаций
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Тем не менее, по словам официального представителя Кремля, очевидно, что представители Североатлантического альянса собираются продолжать взаимодействовать с Украиной.

"Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной", — заметил Песков.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле отреагировали на новую программу сотрудничества, он обратил внимание, что Москве такие меры не нравятся. Он подчеркнул, что подобные действия представителей военного блока носят достаточно провокационный характер по отношению к российским опасениям о безопасности.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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