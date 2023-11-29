Россия вышла из Исполнительного совета по запрету химоружия

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

России не хватило одного голоса для сохранения места в Восточноевропейской группе в Исполнительном совете Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). Его получили оппоненты Москвы. Результаты голосования были опубликованы в среду, 29 ноября. Оно проводилось среди стран, состоящих в ОЗХО. Информацию приводит ТАСС.

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Отмечается, что для обеспечения себе места в организации требовалось набрать 66 голосов. Россия получила 65 — это не дало ей возможности присутствовать в ОЗХО.

Как сообщает информационное агентство, в организацию вошли Украина, Польша и Литва.

ТАСС также уведомляет, что Литва не может влиять на большинство решений задач ОЗХО. В связи с этим Россия обратилась к Вильнюсу с призывом о снятии своей заявки на присутствие в организации.

Исполнительный совет ОЗХО — это руководящий орган организации, который состоит из 41 государства, поочерёдно избираемыми Конференцией государств-участников на два года. Совет несёт ответственность за содействие эффективному соблюдению Конвенции о запрете химического оружия.