Советник бывшего президента Украины Соскин заявил о риске начала военного столкновения с Польшей

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Ситуация на границе Польши и Украины может перерасти в конфликт с военным сценарием. Соответствующее заявление сделал 28 ноября бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. Он предполагает, что после смерти двух перевозчиков могут последовать более крупные жертвы.

Фото: facebook.com/ Державна прикордонна служба України

"Есть погибшие, может начаться прямое военное столкновение между Киевом и Варшавой" — такое мнение выразил Олег Соскин.

Он также отметил, что киевская власть не отдает отчет в угрозе от сложившейся ситуации и прогнозирует, что в любой момент может произойти прорыв украинско-польской границы.

Также спикер отметил, что бюджет Украины не получил достаточно средств в связи со сложившейся ситуацией. Речь идёт о ста миллионах евро.

Известно, что киевский посол в Варшаве сделал заявление о том, что на Украине ждут дефицита продуктов из-за блокады на границе с Польшей.

Ранее мы сообщали о том, что Киев обратился к Польше с требованием разблокировать движение на КПП после смерти второго украинского водителя.