Politico: санкции против Москвы не смогли изменить ход конфликта в пользу Киева

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Антироссийские санкции не смогли изменить ход украинского конфликта в пользу Киева. Как сообщает издание Politico, это несмотря на широкий охват, а также применение санкций против Москвы.

Фото: reklama-kuban.com

Однако, по словам эксперта Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреаса Умланда, в результате введённые Западом санкции лишь незначительно поменяли ход конфликта.

«Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны», — указал Умланд.

При этом он напомнил, что ещё в прошлом году, когда было введено большинство пакетов западных санкций, РФ впервые в своей истории смогла обогнать Германию по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) в области паритета покупательной способности (ППС).