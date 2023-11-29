Антироссийские санкции не смогли изменить ход украинского конфликта в пользу Киева. Как сообщает издание Politico, это несмотря на широкий охват, а также применение санкций против Москвы.
Однако, по словам эксперта Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреаса Умланда, в результате введённые Западом санкции лишь незначительно поменяли ход конфликта.
«Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны», — указал Умланд.
При этом он напомнил, что ещё в прошлом году, когда было введено большинство пакетов западных санкций, РФ впервые в своей истории смогла обогнать Германию по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) в области паритета покупательной способности (ППС).
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