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Литва не планирует повторять действия Финляндии и закрывать пункты пропуска с Россией

1:30
Политика

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что Литва пока не рассматривает возможность закрытия пограничных пунктов с Россией, поскольку сейчас напряженности в ситуации с миграцией нет. Если обстановка изменится, тогда официальный Вильнюс будет принимать меры. При этом чиновница выразила поддержку Финляндии по вопросу закрытия всех пограничных пунктов с Россией.

Литва не планирует повторять действия Финляндии и закрывать пункты пропуска с Россией
Фото: Openverse by Mr.TinDC is licensed under CC BY 2.0

Литовское агентство новостей "ЕLTA" приводит такую цитату Агне Билотайте:

"У границ Литвы пока спокойно. У нас четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать. Мы наблюдаем за ситуацией и отреагируем, если будут изменения".

В сентябре 2023 года сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков рассказал о том, что Литва отказалась пропускать россиян, обладавших шенгенской визой и пытавшихся её использовать для поездки в Россию. Литовская сторона объясняла это тем, что не в состоянии контролировать передвижение российских граждан после пересечения границы. При этом Литовская Республика не препятствовала транзиту калининградцев, имевших упрощенный проездной документ, позволяющий проезжать через Литву в течение суток. Тогда пресс-служба Калининградской областной таможни сообщила, что в проезде через свою территорию Литва отказала шести российским автомобилям.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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