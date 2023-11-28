Литва не планирует повторять действия Финляндии и закрывать пункты пропуска с Россией

1:30 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что Литва пока не рассматривает возможность закрытия пограничных пунктов с Россией, поскольку сейчас напряженности в ситуации с миграцией нет. Если обстановка изменится, тогда официальный Вильнюс будет принимать меры. При этом чиновница выразила поддержку Финляндии по вопросу закрытия всех пограничных пунктов с Россией.

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Литовское агентство новостей "ЕLTA" приводит такую цитату Агне Билотайте:

"У границ Литвы пока спокойно. У нас четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать. Мы наблюдаем за ситуацией и отреагируем, если будут изменения".

В сентябре 2023 года сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков рассказал о том, что Литва отказалась пропускать россиян, обладавших шенгенской визой и пытавшихся её использовать для поездки в Россию. Литовская сторона объясняла это тем, что не в состоянии контролировать передвижение российских граждан после пересечения границы. При этом Литовская Республика не препятствовала транзиту калининградцев, имевших упрощенный проездной документ, позволяющий проезжать через Литву в течение суток. Тогда пресс-служба Калининградской областной таможни сообщила, что в проезде через свою территорию Литва отказала шести российским автомобилям.