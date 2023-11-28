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Военный эксперт Подопригора рассказал о технологическом партнёрстве России и Ирана

2:28
Политика

Заместитель министра обороны Сардар Фархи в разговоре с военным корреспондентом информационного агентства "Тасним" заявил о подтверждении прибытия в Иран ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-тренировочных самолетов Як-130 из России.

Военный эксперт Подопригора рассказал о технологическом партнёрстве России и Ирана
Фото: Википедия

Также известно, согласно данным Таснима, 27 января 2023 года специальный помощник президента России Игорь Левитин на встрече с Мохаммедом Мохбаром, первым вице-президентом Ирана, заявил о готовности российских компаний к совместному производству" вертолетов.

Военный эксперт и аналитик Борис Подопригора рассказал о сложившемся технологическом партнёрстве между Россией и Ираном. Он отметил, что восточное государство заинтересовано в том, чтобы Россия стала альтернативой Китаю в военно-техническом смысле. России, по словам эксперта, это также подходит, потому что страна ищет соответствующие рынки сбыта военных технологий.

На вопрос о том, нуждается ли Россия в помощи Ирана, эксперт отметил, что в настоящее время нет возможности дать оценку этому процессу.

"Мне кажется, у иранцев неплохой опыт. И прямо скажу, что 8-летняя война с Ираком способствовала военно-техническому развитию Ирана. Поверьте, я бывал в Иране. Какие-то впечатления я вынес в эту пользу. Во всяком случае, в части, касающейся ПВО, у них обстоят дела очень даже неплохо. Хотя понятно, что уровень военно-технологического развития страны, конечно, уступает" — рассказал Подопригора.

Эксперт выразил мнение, что стоит ожидать оформления тройственного союза России, Китая и Ирана. Он отметил, что союз может стать принципиальным решением, которое отразится на геополитике.

"Пока все то, что предпринимается будь то в военно-техническом плане, будь то в узко политическом плане, это пробные шаги, это движение в заданном направлении, но без стратегической проработанности" — рассказал Подпригора.

Также военный аналитик подчеркнул, что речь идет в первую очередь о стратегическом союзе между государствами. Его логическое завершение повлечет за собой новое качество геополитических отношений, отметил эксперт.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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