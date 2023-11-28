Запад желает расчленения и разграбления России. Эти два плана в отношении нашей страны озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на открытии Всемирного русского народного собора. Telegram-канал Кремля ведёт трансляцию.
Путин считает, что Запад намерен т разграбить Россию если не силой, то через смуту и раздробленность.
"Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия", — заявил глава государства.
Также российский лидер заявил о необходимости создания суверенной Палестины в границах 1967 года.
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