Песков прокомментировал планы НАТО по сдерживанию России

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

НАТО считает Россию противником и в борьбе с ней готово принести украинский народ в жертву, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг, говоря о провале украинского контрнаступления, признал, что нельзя недооценивать Россию.

"НАТО считает Россию противником. И НАТО всё-таки, я всё время это повторяю, НАТО — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации", — прокомментировал это высказывание Песков.

Он призвал не принимать во внимание какие бы то ни было попытки замаскировать истинное предназначение НАТО — борьбу с Россией. И в этом блок готов на всё, убеждён представитель Кремля.

"Пока что альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по, что называется, закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией", — констатировал он.

Россия выстраивает политику с учётом враждебного к себе отношения, предупредил Песков.

"Специальная военная операция продолжается", — заключил он.