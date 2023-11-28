НАТО считает Россию противником и в борьбе с ней готово принести украинский народ в жертву, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг, говоря о провале украинского контрнаступления, признал, что нельзя недооценивать Россию.
"НАТО считает Россию противником. И НАТО всё-таки, я всё время это повторяю, НАТО — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации", — прокомментировал это высказывание Песков.
Он призвал не принимать во внимание какие бы то ни было попытки замаскировать истинное предназначение НАТО — борьбу с Россией. И в этом блок готов на всё, убеждён представитель Кремля.
"Пока что альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по, что называется, закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией", — констатировал он.
Россия выстраивает политику с учётом враждебного к себе отношения, предупредил Песков.
"Специальная военная операция продолжается", — заключил он.
Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.