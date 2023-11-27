В Государственную Думу РФ внесён законопроект, предусматривающий получение семьями с детьми-школьниками 15 тысяч рублей в преддверии каждого учебного года.
Нововведение инициировало Законодательное собрание Ленинградской области.
На выплату может претендовать мама или папа ученика, которому уже исполнилось шесть лет.
Подобную поддержку предлагается оказывать родителям вплоть до совершеннолетия ребёнка.
Уточняется, что в случае принятия закона по 15 тысяч рублей перед каждым новым учебным годом выделят на каждого школьника, а сумма будет ежегодно индексироваться.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.