В ГД внесли законопроект о выплате 15 тысяч рублей родителям школьников

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

В Государственную Думу РФ внесён законопроект, предусматривающий получение семьями с детьми-школьниками 15 тысяч рублей в преддверии каждого учебного года.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Нововведение инициировало Законодательное собрание Ленинградской области.

На выплату может претендовать мама или папа ученика, которому уже исполнилось шесть лет.

Подобную поддержку предлагается оказывать родителям вплоть до совершеннолетия ребёнка.

Уточняется, что в случае принятия закона по 15 тысяч рублей перед каждым новым учебным годом выделят на каждого школьника, а сумма будет ежегодно индексироваться.