Выплаты российским пенсионерам вырастут в 2024 году. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.
С 2024 года стоимость пенсионного коэффициента достигнет 133,1 рубля. К слову, ранее этот показатель не превышал 129,5 рубля.
Фиксированная выплата к пенсии по старости повысится с 7 915,4 рубля до 8 134,9 рубля.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.