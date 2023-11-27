Выплаты пенсионерам вырастут в 2024 году

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Выплаты российским пенсионерам вырастут в 2024 году. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.

С 2024 года стоимость пенсионного коэффициента достигнет 133,1 рубля. К слову, ранее этот показатель не превышал 129,5 рубля.

Фиксированная выплата к пенсии по старости повысится с 7 915,4 рубля до 8 134,9 рубля.