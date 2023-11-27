В Раде заявили о необходимости завершения конфликта без выхода на границы 1991 года

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Украине не сможет выйти из конфликта с Россией, пока не откажется с условием возвращения на границы 1991 года. Соответствующее заявление сделал советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак. Его слова приводит издание Newsweek.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Ступак заявил о том, что киевские власти должны начать обсуждать иные варианты исхода конфликта. По его словам, выход на границы 1991 года для Украины недостижим.

Также советник комитета украинского парламента заявил, что необходимо установить принцип доверия между сторонами конфликта.

Ранее мы сообщали о том, что в Раде требуют наказать военное руководство за провал контрнаступления.