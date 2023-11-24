Захарова: РФ ответит на присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. По её мнению, цель такого шага — полностью разрушить отношения Москвы и Кишинёва, которые по вине республики итак уже находятся "в плачевном состоянии".

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Таким образом, без ответа решение молдавского правительства РФ оставлять не намерена.

"Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", — заметила Захарова.

При этом дипломат обратила внимание, что такой деструктивный курс со стороны правительства Молдавии вряд ли отвечает жителям этой страны. Ведь в основном, они дружественно относятся к России, поэтому заинтересованы в сохранении и развитии многопланового двустороннего сотрудничества этих государств.