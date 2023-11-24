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Эксперт Козырев рассказал Pravda. Ru о значении создания зоны "военного Шенгена" НАТО

2:27
Политика

НАТО предупредила своих резидентов, что слишком большая "бюрократическая волокита" препятствует передвижению войск по Европе. Эта проблема, как пишет издание Reuters, может привести к задержкам в случае начала открытого конфликта с Россией.

"У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны", — рассказал Reuters глава логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк.

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) Александер Зольфранк в интервью Reuters рассказал, что альянс должен иметь возможность свободно перемещаться по государствам блока в случае военного конфликта с Россией. Он заявил, что сейчас это затруднено из-за бюрократии. Также Зольфранк предложил создать "военный Шенген" — зону свободного передвижения для военных.

Доктор социологических наук Геннадий Козырев в интервью Pravda. Ru рассказал о мотивах создания зоны "военного Шенгена". Он выразил мнение, что в будущем, если решение будет принято, то вся Европа может стать зоной военного Шенгена.

"Она станет просто фашистской и начнется фактически то, что Гитлер в свое время начал — он начал освобождать Германию и страны, которые он захватывал, от евреев первоначально, потом — от коммунистов, потом — и от других. Здесь начнут освобождать от вчерашних мигрантов, которые уже стали гражданами. Поэтому положение очень серьезное в Европе. И вот эти все идеи о военном Шенгене имеют только одно основание: каким-то образом защитить единство Европы, которая сейчас на наших глазах рассыпается" — рассказал Козырев.

Солфранк видит "военный Шенген" как зону свободного военного прохода, аналогичную политической Шенгенской зоне, которая позволяет свободное передвижение внутри большей части ЕС.

"Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5", — сказал он, имея в виду положение о коллективной обороне НАТО, которое фактически ставит альянс в состояние войны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что вступление НАТО в "военный Шенген" повышает напряжение в Европе.

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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