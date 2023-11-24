The Washington Post: Россия обсудила с Китаем проект тоннеля в Крым

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Инвесторы из России и Китая провели переговоры, в ходе которых прошло обсуждение проекта создания секретного тоннеля, связывающего Крым с остальной территорией России. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

Предполагается, что тоннель будет пролегать под Керченским проливом и будет защищен от атак ВСУ. Авторы американского издания связывают строительство моста с тем, что Россия собирается удержать Крым под контролем.

Инженеры также заявили, что проект может быть реализован, но на это уйдет много времени.

В материале WP также приводятся слова американского чиновника, который усомнился в поддержке этого проекта со стороны крупных компаний Китая.

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