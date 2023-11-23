Политологи рассказали о будущем отношений России и Финляндии после закрытия границ

6:27 Your browser does not support the audio element. Политика

Финские власти 23 ноября подтвердили своё решение закрыть все пункты пропуска на границе с Россией за исключением одного. Соответствующее заявление сделало правительство Финляндии. Ранее издание Helsingin Sanomata сообщало об этом.

Основное объяснение финских властей — участившиеся случаи пересечения границы беженцами из восточных государств транзитом через Россию.

В российском МИДе ранее заявляли, что РФ непременно ответит Финляндии, если та закроет все КПП на границе между двумя странами. Политолог Виктор Мизин в интервью Pravda. Ru отметил, что России придётся отвечать на закрытие КПП. Тем не менее, по словам эксперта сами финны объясняют данный процесс тем, что Россия специально гонит к КПП мигрантов с Ближнего Востока и Африки, чтобы создать для Финляндии дополнительные проблемы и наказать ее за вступление в НАТО.

Сама же Финляндия, как свидетельствует политолог, проводит первые маневры в составе альянса — например, военно-морские учения в Балтийском море.

"Я думаю, что и для Финляндии это (закрытие границ — прим.ред.) не особенно хорошо. Потому что оттуда будут выгонять, и уже выгоняют многих россиян, которые имеют там какие-то участки земли в собственность. Это в общей стратегии, что эти страны Запада все хотят России показать, что они не принимают ее политику, что они называют "неспровоцированной агрессией против Украины". И поэтому такие меры будут только продолжаться. Уже, по-моему, закрывают и другие страны. Эстония. А впереди Норвегия, наверное" — рассказа эксперт.

Политический аналитик Павел Носович для Pravda. Ru также рассказал, что последствия почувствуют в первую очередь жители Петербурга, которые больше не смогут ездить в Финляндию. Он также выразил мнение, что в дальнейшем могут закрыться границы со странами Балтии и Польши.

"И тут вопрос упирается на то, что будет ли затронут транзит в Калининградскую область. Потому что вот это тема — это уже выход на большую геополитику, на отношения России с Евросоюзом и на базовые договоренности между Россией и Евросоюзом, на основании которых Литву приняли в ЕС 20 лет назад. Если будет закрыт транзит в Калининградскую область, то это большой международный конфликт, как минимум дипломатический. Если нет, то россияне больше не будут попадать в Евросоюз через страны Прибалтики и Финляндию. Только и всего" — подтвердил Носович.

По мнению эксперта, стоит учитывать отношения граждан этих стран к России, которые всегда предпочитали летать в шенгенскую зону через третьи государства, но никогда не через российских соседей на северо-западе.

Эксперт Мизин отметил, что закрытие границ в первую очередь скажется на самой Финляндии. Он подчеркнул: власти скандинавской страны уже отмечают отсутствие притока денежных средств.

"Конечно, Россия это переживет, но опять будут вводиться какие-то ответные меры. Я думаю, что и на этом не остановятся. Практически будет прерываться всё развитое по сегодняшний день приграничное сотрудничество, это была целая тема, в том числе, с западными странами" — рассказал эксперт, подчеркнув, что от введения ограничений пострадают в первую очередь не официальные лица, а простые граждане обеих стран.

Кроме того, Мизин выразил мнение, что введенные ограничения являются рамкой санкционной политики Запада, которая в мерах Евросоюза также ударяет по обычным гражданам. В первую очередь это связано с получением виз в преференциальном порядке, а также в возможности посещать соседние страны в туристических и торговых целях.

"Они (НАТО — прим. редакции) считают, что российские пограничники могли бы останавливать (беженцев — прим. редакции) Они это объясняют, что шел какой-то специальный поток мигрантов неконтролируемых, якобы, среди них были какие-то криминальные элементы. (…) Это не полный занавес такой стальной, но где-то он уже опускается. Я думаю, что простые россияне это прекрасно на себе чувствуют. Осталась, наверное, одна страна и то не западная — это Турция. Может быть, в какой-то степени Сербия еще" — объяснил эксперт.

Также он указал, что открытие границ с Финляндией в ближайшем будущем маловероятно, поскольку скандинавское государство ввело требование о вводе войск с территории Украины.

"Мы понимаем, что этого не будет. Но это так же, когда президент говорит о том, что готов к переговорам с той же Украиной, а Украина говорит, что никаких переговоров не будет, пока Россия не выведет войска. В ближайшем будущем никакие границы не откроют, если только что-то не произойдет. Мы видим в ряде этих стран, что это так ударит по их экономике, что будут какие-то послабления, но, я думаю, что это маловероятно" — прогнозирует Мизин.

В то же время, по словам политолога, многие западные чиновники часто выражали точку зрения о том, что это глупая и недальновидная политика со стороны самих стран закрывающих границы.

"Это со стороны Запада контрпродуктивная политика. Было бы понятно, если бы такие меры вводились в отношении официальных лиц или даже, как бывший дипломат могу сказать, дипломатов. И то это уже вводится. Но когда принимаются такие меры в отношении простых граждан, я думаю, что это просто будет иметь обратные последствия, побочный эффект, и только еще больше консолидировать в данном случае российское общество непринятие такой политики" — рассказал эксперт.

Известно, что 23 ноября Норвегия сделала заявление о том, что рассматривает возможность закрытия границ с Россией. Посольство РФ ожидает, что Норвегия оставит открытыми КПП на границе.

Глава Мурманской области Андрей Чибис вечером 23 ноября сообщил о попытке беженцев прорвать границу с Финляндией.