Песков считает необходимым давить на отказывающихся от переговоров с Россией

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на необходимость давить на те страны, которые отказываются от переговоров с Россией. При этом официальный представитель Кремля напомнил, что Россия и Китай твёрдо стоят на своих позициях, а давление со стороны США бесполезно.

Фото: kremlin.ru

"Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно, — мы твёрдо стоим на наших позициях, на нашем пути", — обратил внимание Песков.

В то же время, официальный представитель Кремля напомнил про слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, "на неё не надо давить". Он отметил, что всегда отказывались другие, и если и следует давить, то на них.

В заключение он подчеркнул, что есть определённые нюансы в позиции Китая по Украине. Но, тем не менее, РФ объединяет с Китаем "абсолютное идеологическое сходство во взглядах на мировые дела"