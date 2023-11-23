Песков: НАТО будет всё больше вовлекаться в конфликт на Украине

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о непосредственном участии представителей Североатлантического альянса в украинском конфликте. По его словам, НАТО будет всё больше вовлекаться в него.

Фото: president.gov. ua

Кроме того, пресс-секретарь российского президента выразил уверенность, что представители блока будут продолжать повышать технические характеристики оружия, которое они поставляют Украине в рамках военной помощи. Тем самым, уверен он, альянс будет всё сильнее вовлекаться в украинский конфликт.

"НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые они поставляют Украине. НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей вовлечённости, прямой вовлечённости в этот конфликт", — объяснил Песков.

Прежде официальный представитель Кремля отмечал, что, поддержка Украины со стороны НАТО не изменит ход проведения СВО.