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В Германии прошли обыски по делу о готовящем госпереворот ультраправом движении Reichsbürger

Политика

Полиция ФРГ провела масштабные обыски в восьми регионах по делу ультраправого движения "Рейхсбюргеры" (или "Граждане Рейха"). Издательство Bild сообщает, что его сторонники в декабре 2022 года планировали государственный переворот.

В Германии прошли обыски по делу о готовящем госпереворот ультраправом движении Reichsbürger
Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Около 280 работников оперативных сил полиции в четверг обыскали несколько объектов в восьми федеральных землях в связи с расследованием", — говорится в публикации.

В ходе рейдов было задержано 20 человек. Им было предъявлено обвинение в создании преступной организации.

Идейные основания заговора, как сообщает издание, ссылаясь на Генпрокуратуру ФРГ, были представлены праворадикальной сетью QAnon.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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