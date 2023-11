Полиция ФРГ провела масштабные обыски в восьми регионах по делу ультраправого движения "Рейхсбюргеры" (или "Граждане Рейха"). Издательство Bild сообщает, что его сторонники в декабре 2022 года планировали государственный переворот.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.