Полиция ФРГ провела масштабные обыски в восьми регионах по делу ультраправого движения "Рейхсбюргеры" (или "Граждане Рейха"). Издательство Bild сообщает, что его сторонники в декабре 2022 года планировали государственный переворот.
"Около 280 работников оперативных сил полиции в четверг обыскали несколько объектов в восьми федеральных землях в связи с расследованием", — говорится в публикации.
В ходе рейдов было задержано 20 человек. Им было предъявлено обвинение в создании преступной организации.
Идейные основания заговора, как сообщает издание, ссылаясь на Генпрокуратуру ФРГ, были представлены праворадикальной сетью QAnon.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.