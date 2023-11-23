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Песков: поддержка Украины со стороны НАТО не изменит ход проведения СВО

1:13
Политика

Поддержка Киева со стороны НАТО не повлияет на решимость России в плане продолжения СВО и ход событий на поле боя. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: поддержка Украины со стороны НАТО не изменит ход проведения СВО
Фото: https://t.me/RVvoenkor/41706?single

Он согласился со словами главы Пентагона Ллойда Остина, который ранее заявил, что НАТО не обладает "волшебной палочкой" в конфликте с РФ, поэтому Украина должна быть более реалистична в своих ожиданиях и запросах. Также известно, что Остин призвал Киев уйти в глубокою оборону.

Песков подчеркнул, что США "несмотря на все раздумья и внутренние мучения", будет продолжать поставлять вооружение Киеву и усиливать уровень их характеристик.

"Но при этом это не сможет изменить хода событий на поле боя, это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции", — добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют соглашение между Израилем и ХАМАС.

Также стало известно, что у РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать в составе роя.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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