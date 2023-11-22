309 украинских спортсменов лишатся званий за отказ вернуться в страну

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Министерство молодёжи и спорта Украины вычеркнет из списков национальных сборных имена тех атлетов, которые решили не возвращаться на родину после соревнований.

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С начала спецоперации РФ из страны на международные состязания выехали больше 9 тыс. атлетов и их тренеров. Однако 309 из них отказались от возможности вернуться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание "Лига".

"На Украину не вернулись 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским — это в общей сложности 3,41% от выезжавших", — цитирует агентство источник.

Кроме исключения из сборных, провинившихся оставят без спортивных званий.