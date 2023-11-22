Захарова: США осуждают только те перевороты, в которых сами не участвуют

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Осуждения США удостаиваются только те попытки переворота в различных странах мира, в которых Вашингтон не участвует сам. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Как пример, представитель дипведомства привела переворот в Гамбии в 2014 году. Тогда Вашингтон категорически осудил любые попытки захвата власти в стране. Тем не менее, аналогичные события на Украине, в том числе и совпавший по времени майдан, ША не осуждают.

"Почему? А у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что они осуждают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют, а где участвуют, где вмешиваются во внутренние дела государств, где спонсируют этих самых "переворотчиков", там они не считают нужным осуждать, там они только говорят о демократии и сопутствующем", — пояснила Захарова.

В заключение дипломат обратила внимание на то, что на тему смены власти на Украине было заявлено, что "народ восстал против ненавистного правительства", поэтому совершил "демократическую революцию".