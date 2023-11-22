Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что США пытаются переложить на Евросоюз траты на содержание президента Украины Владимира Зеленского.
Как уточнила дипломат в среду в ходе брифинга, в связи с этим неслучайным является и объявление Берлином планов насчёт того, чтобы в будущем удвоить военную помощь ФРГ Украине с четырёх до восьми миллионов евро".
"Судя по всему, в складывающихся обстоятельствах, США пытаются переложить затраты на содержание [Владимира — ред.] Зеленского на своих европейских сателлитов", — пояснила Захарова.
Помимо этого, официальный представитель дипведомства заметила, что в США уже порядком устали от аппетита украинских властей. Ведь, несмотря на военную помощь, боевики Вооружённых сил Украины так и не смогли выполнить свои задачи в ходе летнего контрнаступления.
В заключение Захарова напомнила, что только за последнюю неделю Киев посетили сразу несколько высоких гостей из США. В числе их были шеф Пентагона Ллойд Остин, министр финансов США Джанет Йеллен, директор ЦРУ Уильям Бернс. По мнению дипломата, это лишь доказывает, что в США стремятся "поумерить аппетиты Зеленского".
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