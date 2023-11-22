Захарова: США пытаются переложить траты на "содержание Зеленского" на ЕС

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что США пытаются переложить на Евросоюз траты на содержание президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Как уточнила дипломат в среду в ходе брифинга, в связи с этим неслучайным является и объявление Берлином планов насчёт того, чтобы в будущем удвоить военную помощь ФРГ Украине с четырёх до восьми миллионов евро".

"Судя по всему, в складывающихся обстоятельствах, США пытаются переложить затраты на содержание [Владимира — ред.] Зеленского на своих европейских сателлитов", — пояснила Захарова.

Помимо этого, официальный представитель дипведомства заметила, что в США уже порядком устали от аппетита украинских властей. Ведь, несмотря на военную помощь, боевики Вооружённых сил Украины так и не смогли выполнить свои задачи в ходе летнего контрнаступления.

В заключение Захарова напомнила, что только за последнюю неделю Киев посетили сразу несколько высоких гостей из США. В числе их были шеф Пентагона Ллойд Остин, министр финансов США Джанет Йеллен, директор ЦРУ Уильям Бернс. По мнению дипломата, это лишь доказывает, что в США стремятся "поумерить аппетиты Зеленского".