Медведев опубликовал в сети X* анекдот про Финляндию

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

На фоне осложнения ситуации на российско-финской границе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал шутку, высмеивающую Хельсинки. Постом он поделился в своём аккаунте с соцсети X*.

Фото: официальный сайт Правительства России

"Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый русский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они всё равно вломились через нашу границу на велосипедах", — написал Медведев, иллюстрируя диалог двух вымышленных персонажей.

В шутке речь идёт о демонстрации, которую в Финляндии организовали проукраинские сообщества. Как стало известно прежде, они поставили на площади в Хельсинки сожжённый российский танк Т-72. После этого представители российского посольства в Хельсинки направили во внешнеполитическое ведомство Финляндии ноту протеста по факту данной акции.

Причём, зампред Совбеза России не впервые обращается к этим героям, изображения которых сгенерированы нейросетью. Ранее диалогом этих персонажей он проиллюстрировал абсурдность вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

*Ранее Twitter — запрещена в России