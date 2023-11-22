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Медведев опубликовал в сети X* анекдот про Финляндию

1:21
Политика

На фоне осложнения ситуации на российско-финской границе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал шутку, высмеивающую Хельсинки. Постом он поделился в своём аккаунте с соцсети X*.

Медведев опубликовал в сети X* анекдот про Финляндию
Фото: официальный сайт Правительства России

"Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый русский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они всё равно вломились через нашу границу на велосипедах", — написал Медведев, иллюстрируя диалог двух вымышленных персонажей.

В шутке речь идёт о демонстрации, которую в Финляндии организовали проукраинские сообщества. Как стало известно прежде, они поставили на площади в Хельсинки сожжённый российский танк Т-72. После этого представители российского посольства в Хельсинки направили во внешнеполитическое ведомство Финляндии ноту протеста по факту данной акции.

Причём, зампред Совбеза России не впервые обращается к этим героям, изображения которых сгенерированы нейросетью. Ранее диалогом этих персонажей он проиллюстрировал абсурдность вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

*Ранее Twitter — запрещена в России

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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