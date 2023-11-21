США назвали условие для дальнейшей поддержки Киева

0:29 Your browser does not support the audio element. Политика

В США заявили, что дальнейшая поддержка Украины возможна лишь в случае одобрения запроса на дополнительное финансирование.

Фото: flickr. com

Пентагон ждёт от Конгресса содействия в получении средств из бюджета Штатов, заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны страны Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.

"Только если Конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину", — цитирует агентство Сингх.