Путин: важно не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мировому сообществу важно не допустить расширения географии конфликта на Ближнем Востоке. Также, по словам президента, важно сохранить хрупкий межконфессиональный мир в регионе.

Фото: kremlin.ru

"Важно, я согласен со своим бразильским коллегой, не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир", — сказал Путин на саммите БРИКС.

Также президент отметил, что исторический опыт демонстрирует нежизнеспособность единоличных попыток "разрубить палестинский узел". При этом он подчеркнул, что решения ООН саботируются.

Ранее Путин заявил, что Запад использует права человека для разрушения суверенитета других стран.