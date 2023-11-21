Президент ЮАР назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа. Он заявил, что Израиль нарушает международное право, в том числе и Устав ООН. ХАМАС также ответственен, по словам Сирила Рамафоса, за атаки на израильтян и захват заложников.
"Коллективное наказание палестинского гражданского населения путем незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду" — сказал Рамафоса. Его слова приводит ТАСС.
ЮАР выступил с призывом открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа.
Ранее мы сообщали о том, что Евросоюз считает неприемлемой оккупацию сектора Газа со стороны Израиля и возвращение анклава под управление еврейского государства.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.