Президент ЮАР назвал геноцидом отказ Израиля поставлять гуманитарную помощь в Газу

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент ЮАР назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа. Он заявил, что Израиль нарушает международное право, в том числе и Устав ООН. ХАМАС также ответственен, по словам Сирила Рамафоса, за атаки на израильтян и захват заложников.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"Коллективное наказание палестинского гражданского населения путем незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду" — сказал Рамафоса. Его слова приводит ТАСС.

ЮАР выступил с призывом открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа.

Ранее мы сообщали о том, что Евросоюз считает неприемлемой оккупацию сектора Газа со стороны Израиля и возвращение анклава под управление еврейского государства.