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Израиль продолжит атаковать Газу даже после освобождения заложников

1:00
Политика

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продолжать операцию против группировки ХАМАС в секторе Газа даже после того, как заложники будут освобождены. Соответствующее заявление в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" сделал министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Министерства обороны страны Бени Ганц.

Израиль продолжит атаковать Газу даже после освобождения заложников
Фото: pxfuel.com

"Даже если будет пауза для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил. В настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется", — сказал он.

Также экс-глава Минобороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ не принимает в расчет города-убежища и дома-убежища.

"Мы войдем куда угодно, чтобы искоренить детоубийц — на земле и под землей, в секторе Газа и по всему миру", — заявил Ганц.

Известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа с 11:00 до 15:00 (мск) 20 ноября.

Также ранее сообщалось, что военная база Израиля на границе с Ливаном подверглась сильному ракетному удару.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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