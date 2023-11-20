Израиль продолжит атаковать Газу даже после освобождения заложников

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продолжать операцию против группировки ХАМАС в секторе Газа даже после того, как заложники будут освобождены. Соответствующее заявление в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" сделал министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Министерства обороны страны Бени Ганц.

Фото: pxfuel.com

"Даже если будет пауза для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил. В настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется", — сказал он.

Также экс-глава Минобороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ не принимает в расчет города-убежища и дома-убежища.

"Мы войдем куда угодно, чтобы искоренить детоубийц — на земле и под землей, в секторе Газа и по всему миру", — заявил Ганц.

Известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа с 11:00 до 15:00 (мск) 20 ноября.

Также ранее сообщалось, что военная база Израиля на границе с Ливаном подверглась сильному ракетному удару.