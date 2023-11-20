В Латвии для создания военных укреплений на российской границе будут задействованы Национальные вооруженные силы (НВС). Такую информацию приводит издание Delfi, ссылаясь на пресс-службу МВД Республики.
Ведомство сообщило, что использование армии для создания охранных сооружений ускорит темпы строительства. При поддержке НВС запланировано создание двух секций укреплений протяженностью 11 километров и 8,45 километров соответственно.
Генеральным подрядчиком выступит компания "Государственное недвижимое имущество". Организация отследит проведение работ, пишет Delfi.
Ранее мы сообщали о том, что в Кремле назвали позицию Финляндии русофобской.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.