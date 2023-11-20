Delfi: для строительства укреплений на границе с Россией Латвия может использовать армию

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

В Латвии для создания военных укреплений на российской границе будут задействованы Национальные вооруженные силы (НВС). Такую информацию приводит издание Delfi, ссылаясь на пресс-службу МВД Республики.

Фото: Openverse by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0

Ведомство сообщило, что использование армии для создания охранных сооружений ускорит темпы строительства. При поддержке НВС запланировано создание двух секций укреплений протяженностью 11 километров и 8,45 километров соответственно.

Генеральным подрядчиком выступит компания "Государственное недвижимое имущество". Организация отследит проведение работ, пишет Delfi.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле назвали позицию Финляндии русофобской.