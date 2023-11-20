Издание Guardian, ссылаясь на свои источники заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не уверен в том, что одержит победу на будущих выборах. В настоящее время его беспокойство связано с перспективой потерять пост.
Guardian отмечает, что на Украине популяризируется версия о соперничестве между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который, как предполагает американское издание, ссылаясь на источники в украинском правительстве, претендует на должность президента.
В то же время главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что между Зеленским и Залужным нет никаких разногласий.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News и The Sun признал, что конфликт на Украине "завершится не так быстро, как хотелось бы".
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.