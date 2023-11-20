Guardian: Зеленский боится проиграть на будущих президентских выборах

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Издание Guardian, ссылаясь на свои источники заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не уверен в том, что одержит победу на будущих выборах. В настоящее время его беспокойство связано с перспективой потерять пост.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Guardian отмечает, что на Украине популяризируется версия о соперничестве между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который, как предполагает американское издание, ссылаясь на источники в украинском правительстве, претендует на должность президента.

В то же время главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что между Зеленским и Залужным нет никаких разногласий.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News и The Sun признал, что конфликт на Украине "завершится не так быстро, как хотелось бы".