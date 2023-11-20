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Песков не согласился с мнением Армении о новой войне с Азербайджаном

1:05
Политика

В Кремле оценили слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке Баку к войне. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с подобными заявлениями он не знаком.

Песков не согласился с мнением Армении о новой войне с Азербайджаном
Фото: kremlin.ru

Напомним, что прежде Пашинян заявил про подготовку Еревана и Баку к войне. Как отметил премьер-министр республики в субботу в ходе заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ереване, в настоящее время Армения видит угрозу новой эскалации из-за того, что Баку продвигает концепцию "Западного Азербайджана".

По словам Пескова, в Кремле знают о других заявлениях — о том, что официально звучали заявления о готовности к мирным переговорам.

"Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа необходимости выхода и готовности к заключению мирного договора. Поэтому конкретно по этой части заявлений господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать", — заметил официальный представитель Кремля.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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